Спортобъекты Пензы предложат скидки во Всемирный день здоровья Спорт

Пенза, 5 апреля 2017. PenzaNews. Посетители некоторых спортивных учреждений Пензы получат скидки во Всемирный день здоровья, который будет отмечаться в пятницу, 7 апреля.

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Занятия спорта будут дешевле в этот день во дворце спорта «Буртасы», физкультурно-оздоровительном комплексе «Дельфин» и на стадионе «Первомайский».

Также скидки будут предоставлены посетителям дворца единоборств «Воейков», спортивно-зрелищного комплекса «Дизель-Арена» и теннисного центра «Виктория».

Кроме того, в акции примут участие ДВС «Сура», открытый бассейн в Ахунах и дворец спорта «Олимпийский».

Список услуг и размер скидок необходимо уточнять непосредственно в учреждениях, сообщает пресс-служба регионального Минспорта.