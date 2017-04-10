Пензенский «Дизелист» вышел в финал Кубка регионов
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Пенза, 10 апреля 2017. PenzaNews. Пензенский «Дизелист» после победы в пятом, решающем, матче серии с ярославским «Локо-Юниором» вышел в финал Кубка регионов Национальной молодежной хоккейной лиги.
Фотография © PenzaNews Купить фотографию
Встреча, состоявшаяся в Пензе на льду спортивно-зрелищного комплекса «Дизель-Арена», вечером в минувшее воскресенье, 9 апреля, завершилась победой хозяев со счетом 2:0.
Таким образом, счет в серии стал 3:2.
«Хочу поздравить болельщиков и поблагодарить свою команду. Мы впервые в истории выступления в молодежной лиге смогли пробиться в финал», — сказал после матча главный тренер «Дизелиста» Алексей Ваулин.
По его словам, это большой опыт и для тренерского штаба, и для игроков.
«Я благодарен всем! Низкий поклон нашим болельщикам, которые весь матч гнали вперед моих подопечных. Вы нам помогли победить «Локо-Юниор», — отметил наставник.
Как сообщает пресс-служба пензенской команды, в битве за главный трофей Национальной молодежной хоккейной лиги «Дизелист» сразится с «Горняком» из города Учалы.
За «бронзу» поборятся «Локо-Юниор» и «Юниор» из Кургана.