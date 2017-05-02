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Пензенцы завоевали 14 медалей на турнире на призы Светланы Хоркиной

11:35 | 02.05.2017 | Спорт

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Пенза, 2 мая 2017. PenzaNews. Воспитанники пензенской областной СДЮСШОР по гимнастике имени Н.А. Лавровой завоевали 14 медалей на XVIII турнире на призы олимпийской чемпионки Светланы Хоркиной, завершившемся в Белгороде.

Пензенцы завоевали 14 медалей на турнире на призы Светланы Хоркиной

Фотография © PenzaNews Купить фотографию

По программе первого разряда Эмиль Киль лучше всех выполнил опорный прыжок и стал вторым в вольных упражнениях.

По программе кандидатов в мастера спорта выступали сразу два спортсмена.

Алексей Лунев завоевал три серебряные награды — в вольных упражнениях, прыжке и на перекладине. Лучшим в этой возрастной группе стал Наиль Гульмаяров, выигравший личное многоборье и упражнение на перекладине. Также в его активе «серебро» в упражнении на кольцах и «бронза» на коне-махе.

Григорию Климентьеву не было равных по программе мастеров спорта. В его активе сразу четыре золотые медали — в многоборье, вольных упражнениях, кольцах и опорном прыжке. Он также стал бронзовым призером на брусьях, сообщает пресс-служба ОСДЮСШОР по гимнастике.
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