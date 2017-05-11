Мэр Пензы проконтролировал ход реконструкции стадиона «Зенит» Спорт

Пенза, 11 мая 2017. PenzaNews. Мэр Пензы проконтролировал ход реконструкции стадиона «Зенит», который станет тренировочной площадкой для одной из команд-участниц чемпионата мира по футболу 2018 года, в минувшую среду, 10 мая.

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В настоящее время на стадионе полностью проведены демонтажные работы, устроены сети наружного электроснабжения, проведен газопровод низкого давления

Кроме того, на «Зените» обустроены дождевая канализация, фундаменты под мачты освещения, КПП, установлена трансформаторная подстанция.

Также завершены работы по устройству фундаментов под трибуну, навесы, скамейки запасных и монолитной плиты фундаментов под административно-бытовое здание.

На стадионе устраивается песчаное основание полей и устанавливаются арматурные каркасы стен, колонны административно-бытового здания

Кроме того, подрядная организация выполняет устройство наружного водопровода и хозяйственно-бытовой канализации, а также общестроительные работы по котельной.

Виктор Кувайцев подчеркнул, что качество покрытие будет отвечать всем требованиям FIFA.

«Специалисты нашего региона сделают все необходимое, чтобы обеспечить тренировочное поле покрытием такого качества», — цитирует мэра пресс-служба администрации Пензы.