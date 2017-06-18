Две команды из Пензы вошли в тройки лучших по итогам группового этапа Кубка России Спорт

Пенза, 18 июня 2017. PenzaNews. Команды «Империя» и «Империя-2» вошли в тройки сильнейших команд по итогам группового этапа Кубка России по регби-7, который проходит на стадионе «Первомайский» в Пензе.

Фотография © PenzaNews Купить фотографию

Команда «Империя», в состав которой вошли регбисты не старше 23 лет, в субботу, 17 июня, начала групповой этап с уверенной победы над «Трудовыми резервами» из Кирова, обыграв соперника со счетом 36:0.

Второй встречей стала игра с действующим обладателем Кубка России «Кубанью». Противостояние, проходившее под дождем, было упорным — только в добавленное время игроки «Кубани» сумели вырвать победу. Встреча завершилась со счетом 12:5.

Третий матч «Империя» провела с «ВВА-Подмосковье». Из-за травм трое игроков пензенской команды не смогли выйти на поле. В результате соперник из Монино одержал победу со счетом 33:5.

Таким образом, «Империя» заняла в группе А третье место.

«Империя-2», в составе которой игроки, преодолевшие возрастной ценз турнира, в первой игре одолела соперников из Липецкой области со счетом 27:5.

Во втором матче соперником пензенской команды стал «Енисей-СТМ». В результате «Империя-2» потерпела поражение со счетом 33:0.

В третьей игре «Империя-2» встретилась с казанской РСДЮСШОР «Динамо». Игра была упорной, но в итоге пензенская команда смогла переломить ход встречи и выиграть ее — 22:14.

Одержав две победы и потерпев одно поражение, «Империя-2» заняла в группе В второе место.

Как сообщает пресс-служба пензенского клуба, 18 июня на первой стадии плей-офф в четвертьфинале «Империи» предстоит встретиться с «Красным Яром», а «Империя-2» сыграет со «Славой-ЦСП» из Москвы.