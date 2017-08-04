Тренировки пензенской «Лагуны-УОР» пока носят втягивающий характер Спорт

Пенза, 4 августа 2017. PenzaNews. Тренировки пензенского женского мини-футбольного клуба «Лагуна-УОР» продолжительностью в среднем около 1,5 часов пока носят втягивающий характер. Об этом сообщил наставник команды Юрий Новиков.

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«Надо девчонкам прийти в рабочий режим, в тонус. Сильных нагрузок у нас в первую неделю [после начала тренировок] нет. Основной упор делается на гладком беге, упражнениях на растяжку, общеразвивающих упражнениях. Вечером, конечно же, работа с мячами. […] Со следующей недели, я думаю, немножко прибавим нагрузку — с нарастающим эффектом будет. К концу дадим немножко спад нагрузкам — восстановить тонус, чтобы потом зайти в зал в хорошем самочувствии», — пояснил он журналистам в ходе открытой тренировки, состоявшейся на стадионе «Первомайский» в пятницу, 4 августа.

Юрий Новиков уточнил, что всего сейчас тренируются 20 спортсменок, преимущественно из прежнего состава, в том числе футболистки, которые находятся на просмотре — две из Нижнего Новгорода и экс-капитан мини-футбольного клуба «Орел» Юлия Нелюбова.

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Он добавил, что в течение дня из Красноярска в Пензу также прибудет Кристина Хайруллина.

«У нас в этом году рекордное количество девчонок на сборах — обычно меньше было. […] Мы привлекли очень много человек с дубля, потому что хотим, чтобы и он подтянулся к главной команде», — отметил наставник.

Юрий Новиков уточнил, что Лиана Юхаева, выступавшая за команду в предыдущем сезоне, перешла в клуб «Аврора», а больше «Лагуну-УОР» никто не покинул.

«Сезон начинается у нас 22 сентября играми с «Орлом» в Пензе. Возможны изменения», — сообщил главный тренер команды.