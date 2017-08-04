Под Пензой пройдут соревнования по стендовой стрельбе памяти Василия Глазунова Спорт Пенза, 4 августа 2017. PenzaNews. Соревнования по стендовой стрельбе, посвященные памяти первого командующего Воздушно-десантными войсками, генерал-лейтенанта Василия Глазунова, пройдут на комплексе «Светлая поляна» Бессоновском районе Пензенской области в предстоящую субботу, 5 августа. © Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию Они будут проводиться в рамках открытого кубка Пензенской области по стендовой стрельбе. Ожидается, что за победу поборются 25 человек, которые представляют восемь городов Поволжья. После церемонии открытия, которая намечена на 11.00, состоится праздничная программа. Также запланирована высадка парашютистов. Организатором мероприятия выступила пензенская региональная общественная организация ветеранов боевых действий «Росичи», сообщает пресс-служба облправительства. Нашли ошибку в тексте?

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