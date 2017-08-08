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В Пензе пройдут всероссийские соревнования памяти Натальи Лифиренко и Янины Затуливетер

09:29 | 08.08.2017 | Спорт

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Пенза, 8 августа 2017. PenzaNews. Всероссийские турниры по художественной гимнастике, посвященные памяти заслуженного тренера России Натальи Лифиренко и заслуженного мастера спорта СССР Янины Затуливетер, пройдут в Пензе в сентябре.

В Пензе пройдут всероссийские соревнования памяти Натальи Лифиренко и Янины Затуливетер

Фотография © PenzaNews Купить фотографию

С 12 по 16 сентября состоятся соревнования памяти Натальи Лифиренко. В рамках турнира лучших определят в многоборье и отдельных видах художественной гимнастики.

Состязания будут проходить в четырех возрастных группах. За награды поборются кандидаты в мастера спорта 2002 и 2003–2004 годов рождения, гимнастки, имеющие первый разряд, 2005–2006 годов рождения, а также спортсменки со вторым разрядом 2007–2008 годов рождения.

С 17 по 20 сентября пройдут соревнования памяти Янины Затуливетер. Гимнастки примут участие в турнирах по многоборью и отдельных видах.

Победителей определят среди сеньорок — гимнасток от 2002 года рождения и юниорок 2002–2004 и 2005–2006 годов рождения.

Оба турнира будут проводиться на базе дворца спорта «Буртасы».
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