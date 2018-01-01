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В пензенскую спортивно-адаптивную школу приняты 140 учащихся

15:07 | 02.09.2017 | Спорт

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Пенза, 2 сентября 2017. PenzaNews. 140 человек приняты в пензенскую областную детско-юношескую спортивно-адаптивную школу, созданную в 2017 году. Об этом ИА «PenzaNews» сообщил директор учреждения Александр Елатонцев.

В пензенскую спортивно-адаптивную школу приняты 140 учащихся

Фотография © PenzaNews Купить фотографию

«Школа создается практически с нуля. Такого спортивного учреждения еще не было раньше в истории Пензенской области, чтобы под одной крышей были собраны все, кто занимается с людьми с ограниченными возможностями здоровья. Я думаю, что с 2018 года количество воспитанников нашей спортивной школы будет расти», — сказал он в ходе презентации спортшкол, которая состоялась на Юбилейной площади Пензы в субботу, 2 сентября.

По словам Александра Елатонцева, пока в учреждении не в полной мере представлены виды спорта, подходящие для людей с ограничениями по здоровью.

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«У нас с этого года будет плавание. Дело в том, что раньше уже занимались [этим видом спорта] тренеры с детьми с ограниченными возможностями здоровья, поэтому отделение плавания будет самым большим. Будет спорт глухих — это лыжные гонки и легкая атлетика», — пояснил собеседник агентства.

Он добавил, что также будет развиваться новый для Пензенской области паралимпийский вид спорта — бочча, который доступен даже для людей с тяжелыми формами поражения опорно-двигательного аппарата.

«Насколько я знаю, за всю историю пензенского спорта участников Паралимпиады — и летней, и зимней — у нас не было. Поэтому одна из амбициозных задач, которые ставит перед собой руководство школы, это именно подготовка спортсменов, которые могли бы принимать участие в перспективе в Паралимпийских играх», — отметил директор адаптивной школы.
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