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Пензенская «Империя» в домашнем матче проиграла «Славе-ЦСП»

08:58 | 11.09.2017 | Спорт

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Пенза, 11 сентября 2017. PenzaNews. «Империя» проиграла команде «Слава-ЦСП» из Москвы со счетом 17:71 в результате матча в Пензе, который состоялся в рамках чемпионата России по регби в минувшее воскресенье, 10 сентября.

Пензенская «Империя» в домашнем матче проиграла «Славе-ЦСП»

Фотография © PenzaNews Купить фотографию

К 34-й минуте «Империя» проигрывала 0:28. Игроки пензенской команды смогли открыть счет лишь к концу первого тайма. Никита Сботов точно пробил штрафной, а потом сделал попытку вывести «Империю» вперед. Команды ушли на перерыв при счете 8:28.

Во втором тайме «Слава-ЦСП» также показывала более успешную игру — 8:71. Попытка Кирилла Коняхина и реализация Никиты Сботова позволили «Империи» продвинуться — 17:71.

Следующая игра пензенской команды и «Славы-ЦСП» состоится в Москве 17 сентября, сообщает пресс-служба клуба.
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