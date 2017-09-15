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Юные хоккеисты из Пензы поборются за победу в первенстве Поволжья

15:13 | 15.09.2017 | Спорт

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Пенза, 15 сентября 2017. PenzaNews. Воспитанники пензенского «Дизеля» примут участие в первенстве Поволжья по хоккею, которое стартует в предстоящую субботу, 16 сентября.

Юные хоккеисты из Пензы поборются за победу в первенстве Поволжья

Фотография © PenzaNews Купить фотографию

Как сообщается на сайте школы олимпийского резерва по хоккею, первыми на лед спортивно-зрелищного комплекса «Дизель-Арена» выйдут игроки команды «Дизель-ЮХЛ» под руководством тренера Олега Бутылина. Их соперниками станут воспитанники альметьевского «Нефтяника».

В ледовом комплексе «Золотая шайба» в борьбу вступят хоккеисты «Дизеля-2002» во главе с тренером Андреем Поповым. Они примут казанское «Динамо».

«Дизель-2003» во главе с тренером Артемом Левицким начнет выступление в первенстве Поволжья на выезде — в Тольятти игроки сразятся со сверстниками из «Лады».
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