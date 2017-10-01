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Пензенская «Лагуна-УОР» провела первые матчи ЧР на выезде

08:33 | 01.10.2017 | Спорт

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Пенза, 1 октября 2017. PenzaNews. Пензенский клуб «Лагуна-УОР» провел первые матчи чемпионата России по мини-футболу среди женских команд в конференции «Запад» на выезде против «Мосполитеха».

Пензенская «Лагуна-УОР» провела первые матчи ЧР на выезде

Фотография © PenzaNews Купить фотографию

Стартовая встреча завершилась для пензенских футболисток поражением со счетом 0:1. Автором единственного гола стала бывший игрок «Лагуны-УОР» Павлина Бородина. Он был забит на 32-й минуте.

Вторая игра с «Мосполитехом», состоявшаяся в минувшую субботу, 30 сентября, сложилась чуть более удачно.

Девушки из Пензы сумели оказать хозяйкам достойное сопротивление. Счет на 30-й минуте открыла Мария Крупина. Однако удержать преимущество «Лагуне-УОР» не удалось, под занавес матча Дина Данилова забила ответный гол — 1:1.

Таким образом, после двух проведенных игр пензенская команда заработала одно очко.
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