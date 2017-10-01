Пензенская «Лагуна-УОР» провела первые матчи ЧР на выезде Спорт Пенза, 1 октября 2017. PenzaNews. Пензенский клуб «Лагуна-УОР» провел первые матчи чемпионата России по мини-футболу среди женских команд в конференции «Запад» на выезде против «Мосполитеха». Фотография © PenzaNews Купить фотографию Стартовая встреча завершилась для пензенских футболисток поражением со счетом 0:1. Автором единственного гола стала бывший игрок «Лагуны-УОР» Павлина Бородина. Он был забит на 32-й минуте. Вторая игра с «Мосполитехом», состоявшаяся в минувшую субботу, 30 сентября, сложилась чуть более удачно. Девушки из Пензы сумели оказать хозяйкам достойное сопротивление. Счет на 30-й минуте открыла Мария Крупина. Однако удержать преимущество «Лагуне-УОР» не удалось, под занавес матча Дина Данилова забила ответный гол — 1:1. Таким образом, после двух проведенных игр пензенская команда заработала одно очко. Нашли ошибку в тексте?

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