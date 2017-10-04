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На полигоне под Пензой уничтожены перец и груши, нелегально ввезенные в страну

09:27 | 04.10.2017 | Спорт

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Пенза, 4 октября 2017. PenzaNews. Партия перца из Украины весом 41 кг и более 55 кг груш без маркировки, которые ранее были изъяты на рынке «Октябрьский» в Пензе, уничтожены механическим способом на полигоне твердых бытовых отходов в районе села Чемодановка.

На полигоне под Пензой уничтожены перец и груши, нелегально ввезенные в страну. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

Как сообщила ИА «PenzaNews» специалист по связям с общественностью управления Россельхознадзора по Мордовии и Пензенской области Лариса Якушкина, факты реализации подкарантинной продукции были установлены в ходе внеплановой проверки, проведенной 27 сентября.

«Документов, подтверждающих легальность ее перемещения и нахождения на территории России, а также фитосанитарную безопасность, владельцами представлено не было», — пояснила собеседница агентства.

Она добавила, что в отношении двух предпринимателей, занимавшихся реализацией запрещенной к ввозу на территорию РФ продукцию, были возбуждены дела об административных правонарушениях.
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