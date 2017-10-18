В Пензе 31 октября пройдет фестиваль «Спортивный стиль» Спорт

Пенза, 18 октября 2017. PenzaNews. Фестиваль проектов «Спортивный стиль» пройдет на базе Института регионального развития Пензенской области во вторник, 31 октября.

Фотография © PenzaNews Купить фотографию

В нем примут участие учащиеся образовательных организаций физкультурно-спортивной направленности.

В рамках фестиваля будет организован конкурс по пяти номинациям: «Я выбираю здоровый образ жизни», «Мы создаем будущее», «Спорт в нашей жизни», «Мы за здоровый образ жизни» и «ГТО — путь к успеху!»

В каждой из них будут представлены проекты, направленные на пропаганду здорового образа жизни и занятий физкультурой.

Основной целью мероприятия является поддержка социально значимых инициатив по популяризации спорта среди школьников и взрослого населения.

Как сообщается на сайте института, фестиваль будет проходить с 9.00 до 14.00.