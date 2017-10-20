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В Пензе пройдет первый тур чемпионата Федерации настольного тенниса России

08:10 | 20.10.2017 | Спорт

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Пенза, 20 октября 2017. PenzaNews. Первый тур континентального чемпионата Федерации настольного тенниса России среди мужчин и женщин пройдет на базе дворца спорта «Буртасы» в Пензе с 20 по 22 октября.

В Пензе пройдет первый тур чемпионата Федерации настольного тенниса России

Фотография © PenzaNews Купить фотографию

В соревнованиях примут участие 12 мужских команд: «Нефтеград» из Альметьевска, УГМК-УОР из Верхней Пышмы, УОР из Казани, «Пермспецкабель» из Перми, МОО ФНТ УГО из Уссурийска, «TTC Astana» из Казахстана, «Луч-Владимир», ЦСК ВВС из Самары, «Есонт» из Павловского Посада, «Белые молнии» из Санкт-Петербурга, «Локомотив» из Нижнего Новгорода и ПГАУ-ДЮСШ №6 из Пензы.

В составе пензенской команды под руководством Андрея Ныркова выступят мастера спорта России Денис Медведев, Сергей Пахомов, а также кандидат в мастера спорта Николай Маркелов.

За победу также будут бороться восемь женских команд: «Локомотив-2», «Нижегородочка-2», «Радий» из Нижнего Новгорода, «Татарочка» и СДЮШОР из Казани, «Демиург» из Ярославля, «Собы-Татарстан» из Богатых Соб, ДЮСШ №6 из Пензы.

Пензенскую область будут представлять Алина Илюнина, Полина Ногина, Ксения Отставнова и Юлия Филатова, сообщает пресс-служба регионального Минспорта.
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