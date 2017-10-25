В Пензе открытый бассейн начал работу после ремонта
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Пенза, 25 октября 2017. PenzaNews. Открытый плавательный бассейн училища олимпийского резерва, расположенный в поселке Ахуны Пензы, начал работу после ремонта в среду, 25 октября. Об этом ИА «PenzaNews» сообщил директор учреждения Сергей Харитоник.
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«Мы обновили воду — полностью слили, почистили [чашу], а также подготовили бассейн к зимнему сезону — прочистили все теплообменники, теплосети», — пояснил собеседник агентства.
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По его словам, температура воды в бассейне в зимний период будет составлять +29ºС.
«Будет очень комфортно купаться», — подчеркнул Сергей Харитоник.
Он отметил, что также был проведен ряд ремонтных мероприятий на котельной.
«[В фойе] побелили потолки, провели косметический ремонт. В душевых мы поменяли полностью сантехнику», — добавил собеседник агентства, уточнив, что последний раз работы такого масштаба проводились около четырех лет назад.
Бассейн будет работать ежедневно с 8.00 до 22.00. В понедельник первый сеанс будет начинаться в 13.00.