В Пензе стартовал самый масштабный за шесть лет кубок губернатора по дзюдо Спорт

Пенза, 18 ноября 2017. PenzaNews. Заключительный этап кубка губернатора Пензенской области по дзюдо среди спортсменов 2005–2007 и 2003–2004 годов рождения, ставший самым массовым за шесть лет, стартовал на базе дворца единоборств «Воейков» в субботу, 18 ноября.

Фото: федерация дзюдо Пензенской области

Как сообщил ИА «PenzaNews» президент федерации дзюдо Пензенской области Эдуард Копылов, борьбу за победу будут вести около 700 юных спортсменов из 20 регионов России.

По его словам, на соревнованиях, кроме пензенцев, будут представлены дзюдоисты из Москвы, Санкт-Петербурга, Красноярска, Челябинска, Волгограда, Тамбова, Ставропольского края, Рязанской, Ульяновской, Саратовской, Самарской, Нижегородской, Оренбургской и Кировской областей, а также из Мордовии, Чувашии и Марий Эл.

«В этом году побит рекорд по числу спортсменов и географии участников. Благодарю коллег за внимание к нашим соревнованиям, желаю чистых поединков и весомых достижений в спорте», — отметил Эдуард Копылов.

Он уточнил, что 18 ноября на татами право первенства будут оспаривать 403 юных спортсмена.

Двухдневные состязания продолжатся в воскресенье, 19 ноября.

Кубок губернатора Пензенской области по дзюдо проводится с 2011 года. Задачами турнира является выявление сильнейших спортсменов и подготовка спортивного резерва. Кроме того, организаторами ставится цель популяризации олимпийского вида спорта и создание мотивации для занятий дзюдо среди спортсменов младших возрастных категорий.