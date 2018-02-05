Пензенский «Дизель» обыграл аутсайдера чемпионата ВХЛ Спорт

Пенза, 5 февраля 2018. PenzaNews. Пензенский «Дизель» одержал волевую победу над самарским клубом ЦСК ВВС, который располагается на последней строчке турнирной таблицы чемпионата Высшей хоккейной лиги.

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Встреча, состоявшаяся в Пензе вечером в минувшее воскресенье, 4 февраля, завершилась со счетом 5:3 в пользу хозяев льда.

«Мы очень серьезно настраивались на эту игру. Все понимали, что смотреть на турнирную таблицу нет никакого смысла. Команда в Самаре молодая и амбициозная. Спасибо нашим хоккеистам, что играли до конца и смогли завоевать очень важные турнирные очки», — прокомментировал исход встречи главный тренер пензенского «Дизеля» Андрей Сидоренко.

Таким образом, после 46 проведенных игр команда заработала 59 очков и поднялась на 20-ю строчку турнирной таблицы.

Следующий матч «Дизель» проведет с казанским «Барсом» в предстоящий вторник, 6 февраля.