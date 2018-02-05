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Пензенский «Дизель» обыграл аутсайдера чемпионата ВХЛ

11:34 | 05.02.2018 | Спорт

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Пенза, 5 февраля 2018. PenzaNews. Пензенский «Дизель» одержал волевую победу над самарским клубом ЦСК ВВС, который располагается на последней строчке турнирной таблицы чемпионата Высшей хоккейной лиги.

Пензенский «Дизель» обыграл аутсайдера чемпионата ВХЛ

Фотография © PenzaNews Купить фотографию

Встреча, состоявшаяся в Пензе вечером в минувшее воскресенье, 4 февраля, завершилась со счетом 5:3 в пользу хозяев льда.

«Мы очень серьезно настраивались на эту игру. Все понимали, что смотреть на турнирную таблицу нет никакого смысла. Команда в Самаре молодая и амбициозная. Спасибо нашим хоккеистам, что играли до конца и смогли завоевать очень важные турнирные очки», — прокомментировал исход встречи главный тренер пензенского «Дизеля» Андрей Сидоренко.

Таким образом, после 46 проведенных игр команда заработала 59 очков и поднялась на 20-ю строчку турнирной таблицы.

Следующий матч «Дизель» проведет с казанским «Барсом» в предстоящий вторник, 6 февраля.
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