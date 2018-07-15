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Пензенский «Зенит» вничью сыграл с каменским «Дорожником»

09:58 | 15.07.2018 | Спорт

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Пенза, 15 июля 2018. PenzaNews. Пензенский «Зенит» сыграл со счетом 1:1 с «Дорожником» из Каменки в домашнем матче 10-го тура первенства межрегионального футбольного союза «Приволжье», который состоялся на стадионе «Зенит» в минувшую субботу, 14 июля.

Пензенский «Зенит» вничью сыграл с каменским «Дорожником»

Фото: Penza-gorod.ru

Счет на 17-й минуте открыл Дмитрий Дубинин из «Дорожника». Во втором тайме на 58-й минуте ответный гол забил Александр Каляшин.

В числе зрителей были мэр Виктор Кувайцев, председатель региональной федерации футбола, почетный гражданин Пензы Александр Калашников, глава комитета по физической культуре, спорту и молодежной политике города Владислав Чесноков.

Позже глава городской администрации в Facebook выразил удовлетворение результатом матча.

«Спасибо нашим ребятам, которые показали достойную, грамотную и зрелищную игру!» — написал Виктор Кувайцев.

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