День физкультурника отметят на Олимпийской аллее Пензы
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Пенза, 7 августа 2018. PenzaNews. Торжественное мероприятие по случаю Дня физкультурника состоится на Олимпийской аллее Пензы в предстоящую субботу, 11 августа.
Фотография © PenzaNews Купить фотографию
Ожидается, что в ходе официальной части пензенцы, внесшие значительный вклад в пропаганду физической культуры и популяризацию здорового образа жизни, будут награждены благодарностями и почетными грамотами.
Также намечено вручить знаки отличия всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО).
Затем будет дан старт спортивной части мероприятия.
Программой предусмотрены заезд велосипедистов, забеги — на лыжероллерах и легкоатлетов, а также шествие любителей скандинавской ходьбы.
Будут работать игровые площадки. Гостям праздника предложат попробовать свои силы в армспорте, дартсе, быстрых шашках, шахматах и сдаче нормативов ГТО.
С 10.00 до 12.00 будет действовать бесплатный прокат велосипедов.
Также запланировано разыграть абонементы на посещение спортобъектов, сообщается на сайте горспорткомитета.