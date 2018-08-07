День физкультурника отметят на Олимпийской аллее Пензы Спорт

Пенза, 7 августа 2018. PenzaNews. Торжественное мероприятие по случаю Дня физкультурника состоится на Олимпийской аллее Пензы в предстоящую субботу, 11 августа.

Фотография © PenzaNews Купить фотографию

Ожидается, что в ходе официальной части пензенцы, внесшие значительный вклад в пропаганду физической культуры и популяризацию здорового образа жизни, будут награждены благодарностями и почетными грамотами.

Также намечено вручить знаки отличия всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО).

Затем будет дан старт спортивной части мероприятия.

Программой предусмотрены заезд велосипедистов, забеги — на лыжероллерах и легкоатлетов, а также шествие любителей скандинавской ходьбы.

Будут работать игровые площадки. Гостям праздника предложат попробовать свои силы в армспорте, дартсе, быстрых шашках, шахматах и сдаче нормативов ГТО.

С 10.00 до 12.00 будет действовать бесплатный прокат велосипедов.

Также запланировано разыграть абонементы на посещение спортобъектов, сообщается на сайте горспорткомитета.