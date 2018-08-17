В Пензе пройдет финал соревнований по футболу среди сельских команд Спорт

Пенза, 17 августа 2018. PenzaNews. Финальный турнир всероссийских соревнований по футболу среди сельских команд «Колосок» в старшей возрастной группе состоится на базе училища олимпийского резерва Пензенской области с 17 по 24 августа.

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На состязаниях выступят учащиеся сельских школ, чьи родители трудятся на полях и фермах, работают в лесо- и рыбохозяйственных предприятиях, в социальной сфере.

К участию в финале допущены 16 команд, представляющие все федеральные округа России. За победу будут бороться футболисты из Башкортостана, Дагестана, Татарстана, Чувашии, Алтайского и Краснодарского края, Белгородской, Волгоградской, Ивановской, Калининградской, Курганской, Ленинградской, Орловской, Свердловской и Томской области, а также хозяева соревнований.

Для участников предусмотрены посещения открытого плавательного бассейна УОР, ледового катка спортивно-зрелищного комплекса «Дизель-Арена», экскурсии по городу, сообщает пресс-служба регионального Минспорта.