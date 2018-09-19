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В Пензе состоится спортивный праздник для инвалидов «Нет преград»

08:47 | 19.09.2018 | Спорт

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Пенза, 19 сентября 2018. PenzaNews. Спортивный праздник для людей с ограниченными возможностями здоровья «Нет преград» состоится в пензенском областном центре реабилитации в предстоящую пятницу, 21 сентября.

В Пензе состоится спортивный праздник для инвалидов «Нет преград». Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

Участие в нем примут инвалиды старше 18 лет с поражением опорно-двигательного аппарата.

В программу соревнований войдут дартс, шахматы и шашки, армрестлинг, настольный теннис, бочча, гонки на инвалидных колясках. Также состоится праздничный концерт и награждение призеров соревнований медалями, дипломами и ценными призами.

Спортивный праздник ориентирован на привлечение внимания общественности к проблемам инвалидов, сплочение людей с ОВЗ и повышение их активности, а также на популяризацию активного и здорового образа жизни.

Открытие мероприятия состоится 21 сентября в 13.00, сообщает пресс-служба регионального Минтруда.

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