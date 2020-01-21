«Дизель» в Пензе с минимальным счетом обыграл воронежский «Буран» Спорт

Пенза, 21 января 2020. PenzaNews. Пензенский «Дизель» одержал победу над воронежским «Бураном» в домашнем матче чемпионата «ВХЛ — Кубок Шелкового пути» сезона 2019–2020 годов.

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Игра, состоявшаяся вечером в минувший понедельник, 20 января, завершилась со счетом 1:0. Единственную шайбу забросил Данил Макаров.

Как отметил главный тренер клуба «Дизель» Алексей Ваулин, это был тяжелый матч.

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«Команда соперников нам противостояла очень приличная, организованно играла в средней зоне, в своей зоне. Реальных моментов у нас было мало, их можно пересчитать по пальцам руки, и в этом заслуга соперника. Не давали нам ничего создать, «вязали». Тем не менее, мы забили нужный гол, который оказался единственным, победным», — сказал он.

Наставник выразил признательность всем хоккеистам, сработавшим на результат.

«Также хочу поблагодарить болельщиков за поддержку. С каждым матчем у нас все больше шумовой эффект на трибунах», — цитирует Алексея Ваулина пресс-служба «Дизеля».

По итогам 44 проведенных игр «Дизель» набрал 49 очков. Команда по-прежнему располагается на 18 строчке турнирной таблицы.

22 января пензенский клуб примет «Ростов».