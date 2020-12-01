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В Пензе начали заливать катки

13:41 | 01.12.2020 | Спорт

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Пенза, 1 декабря 2020. PenzaNews. Работы по заливке катков стартовали в Пензе. Об этом сообщил председатель комитета по физической культуре, спорту и молодежной политике города Владислав Чесноков.

В Пензе начали заливать катки. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

«Начаты работы по заливке первых 10 катков. Это в микрорайонах Заря и Тепличный, у лицея №2, на улице Ворошилова и по другим адресам», — сказал он в ходе еженедельного совещания, состоявшегося в мэрии во вторник, 1 декабря.

Как сообщает пресс-служба администрации города, всего в зимний период в Пензе будут действовать 32 катка, а также две ледовые площадки — перед стадионом Пензенского государственного аграрного университета на улице Ботанической и на «Локомотиве» на улице Стрельбищенской.

На 13 объектах запланирована работа дворовых тренеров, на восьми — прокат коньков.

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