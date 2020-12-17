Универсиада вузов Пензенской области стартовала с соревнований по хоккею Спорт

Пенза, 17 декабря 2020. PenzaNews. Соревнования по хоккею с шайбой дали старт универсиаде вузов Пензенской области, которая в 2020–2021 учебном году пройдет 14 видам спорта. Об этом сообщает пресс-служба министерства физической культуры и спорта региона.

Фото: Sport.pnzreg.ru

По информации ведомства, первый матч провели команды Пензенского государственного университета и Пензенского государственного аграрного университета. В итоги представители ПГУ одержали убедительную победу со счетом 10:0.

Планируется, что состязания по хоккею будут идти до 11 марта.

Помимо этого, представители вузов будут выявлять сильнейших в баскетболе, волейболе, боксе, бадминтоне, самбо, легкой атлетике, лыжных гонках, мини-футболе, футболе, настольном теннисе, плавании, шахматах и перетягивании каната.