В Пензенской области зерновые и зернобобовые посеяны на 11 тыс. га АПК

Пенза, 27 апреля 2017. PenzaNews. Зерновые и зернобобовые культуры посеяны в Пензенской области на площади 11 тыс. га. Об этом сообщил министр сельского хозяйства Андрей Бурлаков.

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«Из них яровая пшеница — на площади 1,8 тыс. га, ячмень — 5,5 тыс. га, овес — 3,7 тыс. га», — сказал он в ходе заседания регионального правительства, состоявшегося в минувшую среду, 26 апреля.

Андрей Бурлаков добавил, что технические культуры посеяны на площади 8,58 тыс. га.

«Сахарная свекла посеяна на площади 7,68 тыс. га, яровой рапс — 0,9 тыс. га», — уточнил министр.

Как сообщает пресс-служба Минсельхоза Пензенской области, в преддверии начала сезонных полевых работ специалисты смежных отраслей и подразделений ведомства провели рабочие встречи с аграриями по вопросам развития растениеводства, проведения сева, господдержки и ввода в оборот неиспользуемых земель сельхозназначения.