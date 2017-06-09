Пензенская область намерена перенять опыт Белоруссии по выращиванию картофеля АПК

Пенза, 9 июня 2017. PenzaNews. Пензенская область будет перенимать положительный опыт Белоруссии по выращиванию картофеля. Об этом сообщил губернатор Иван Белозерцев.

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«Мы свою задачу видим, чтобы брать лучшие технологии у них по выращиванию картофеля [...], брать семенной материал, приобретать технику для малых хозяйств. Она значительно дешевле стоит, и техника неплохая», — сказал он в ходе 45-й очередной сессии Законодательного собрания Пензенской области в пятницу, 9 июня, комментируя итоги визита делегации региона в Беларусь.

По словам Ивана Белозерцева, производимая в стране техника подойдет для хозяйств, работающих на площади до 1,5 тыс. га.

«Они готовы нам предоставлять технику — линии по переработке. Есть небольшие линии по работе с картошкой, по сортировке — моют этот картофель, здесь же упаковывают. Такие линии у нас есть, но они импортные», — отметил губернатор Пензенской области.