Введение в оборот неиспользуемых пензенских полей должно увеличить сбор урожая на 6% АПК

Пенза, 22 марта 2018. PenzaNews. Реализация плана по вводу в оборот неиспользуемых земель сельскохозяйственного назначения позволит к 2020 году увеличить валовой сбор урожая в Пензенской области на 6% к уровню 2017 года. Об этом сообщил первый заместитель председателя правительства региона Андрей Кулинцев.

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«За период с 2017 по 2020 годы предполагается ввести в оборот 181 тыс. га неиспользуемых земель. Количество земель сельхозназначения на территории Пензенской области — 3 млн. га, из них пашни — 2,2 млн. га. На начало 2017 года не участвовало в севообороте 341 тыс. га, или 16% от площади пашни», — уточнил он в ходе заседания облправительства в четверг, 22 марта.

Андрей Кулинцев добавил, что вовлечение в севооборот заброшенных земель позволит дополнительно создать 230 рабочих мест.

«Планируется увеличение чистой прибыли предприятий не менее чем на 150 млн. рублей, а также рост налоговой базы и рост поступлений от предоставления земельных участков в аренду», — сказал он.