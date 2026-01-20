Житель Бековского района незаконно хранил дома порох, охотничье ружье и патроны Криминал

Пенза, 20 января 2026. PenzaNews. Две банки с порохом, охотничье ружье и более 30 патронов изъяли полицейские из дома жителя Бековского района Пензенской области. Об этом говорится в сообщении пресс-службы регионального УМВД.

«Сотрудниками ОМВД России по Бековскому району была получена информация о том, что местный житель 1985 года рождения незаконно хранит в своем доме взрывчатые вещества и огнестрельное оружие. При проверке информация подтвердилась. По месту проживания подозреваемого полицейские в ходе обыска обнаружили и изъяли две банки с сыпучим веществом, охотничье ружье и патроны в количестве 33 штук», — сказано в пресс-релизе.

В нем уточняется, что, согласно заключению эксперта, в одной из банок находился бездымный порох массой 311,7 грамма, в другой — дымный порох массой 123,4 грамма; изъятое огнестрельное оружие является охотничьим ружьем ИЖ-58 16 калибра.

«Полицейские установили, что подозреваемый разрешения на хранение и ношение оружия не имеет. Мужчина дал признательные показания и пояснил, что все изъятое он нашел в доме покойного отца и забрал к себе на хранение, чтобы в дальнейшем заняться охотой. По данным фактам возбуждены уголовные дела», — добавляется в сообщении.