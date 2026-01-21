Житель Мокшанского района стал жертвой мошенничества при попытке заработать на криптовалюте Криминал

Пенза, 21 января 2026. PenzaNews. Житель Мокшанского района Пензенской области 1966 года рождения перевел мошенникам около 300 тыс. рублей в надежде заработать на криптовалюте.

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

Как следует из сообщения пресс-службы УМВД России по региону, мужчина увидел в интернете объявление с предложением заработка на криптобирже, перешел по ссылке, оставил заявку на сайте и заполнил анкету с персональными данными.

«После этого ему в мессенджере позвонила неизвестная, которая представилась сотрудником брокерской организации. Она предложила содействие в получении прибыли от ставок и рекомендовала установить специальное приложение. Действуя по указаниям звонившей, заявитель перечислил собственные денежные средства в размере 170 тыс. рублей, а также оформил кредитное обязательство на сумму 129 тыс. рублей», — сказано в пресс-релизе.

В нем отмечается, что неоднократные попытки вывести свои деньги оказались безуспешными.

«По данному факту возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 159 Уголовного кодекса Российской Федерации. Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 6 лет», — добавляется в тексте.