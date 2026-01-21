03:48:29 Четверг, 22 января
Житель Мокшанского района стал жертвой мошенничества при попытке заработать на криптовалюте

13:54 | 21.01.2026 | Криминал

Пенза, 21 января 2026. PenzaNews. Житель Мокшанского района Пензенской области 1966 года рождения перевел мошенникам около 300 тыс. рублей в надежде заработать на криптовалюте.

Житель Мокшанского района стал жертвой мошенничества при попытке заработать на криптовалюте. Фото из архива ИА «PenzaNews»

Как следует из сообщения пресс-службы УМВД России по региону, мужчина увидел в интернете объявление с предложением заработка на криптобирже, перешел по ссылке, оставил заявку на сайте и заполнил анкету с персональными данными.

«После этого ему в мессенджере позвонила неизвестная, которая представилась сотрудником брокерской организации. Она предложила содействие в получении прибыли от ставок и рекомендовала установить специальное приложение. Действуя по указаниям звонившей, заявитель перечислил собственные денежные средства в размере 170 тыс. рублей, а также оформил кредитное обязательство на сумму 129 тыс. рублей», — сказано в пресс-релизе.

В нем отмечается, что неоднократные попытки вывести свои деньги оказались безуспешными.

«По данному факту возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 159 Уголовного кодекса Российской Федерации. Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 6 лет», — добавляется в тексте.


