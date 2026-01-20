19:24:15 Вторник, 20 января
С улиц Пензы за ночь вывезено более 6 тыс. кубометров снега

13:21 | 20.01.2026 | ЖКХ

Пенза, 20 января 2026. PenzaNews. Более 6 тыс. кубометров снега вывезено с улиц Пензы в течение ночи. Об этом говорится в сообщении, размещенном на сайте администрации города во вторник, 20 января.

С улиц Пензы за ночь вывезено более 6 тыс. кубометров снега. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

В нем напоминается, что зимнее содержание улично-дорожной сети осуществляется МБУ «Пензавтодор» в круглосуточном режиме.

«За прошедшую ночь вывезено более 6 тыс. кубометров снежных накоплений на улицах Карпинского, Славы, Октябрьской, Максима Горького, Плеханова, Ленинградской, Окружной, проезде Литвинова, на путепроводах по улицам Толстого, Беляева, 8 Марта и другим участкам», — сказано в тексте.

Из него следует, что днем на уборку улиц вышли 167 дорожных рабочих и 112 единиц спецтехники.

«Основные усилия МБУ «Пензавтодор» сосредоточены на уборке снега с тротуаров, пешеходных переходов и их противогололедной обработке по улицам Сумской, Большой Арбековской, Чкалова, Набережной реки Мойки, Коммунистической, Лобачевского, Ватутина, Дизельной, Зеленодольской, Вишневой, Галетной, Лядова, 65-летия Победы, Бутузова, Чапаева, Светлой, Стрельбищенской, Луговой и другим адресам. Работы ведутся как механизированным способом, так и вручную», — уточняется в сообщении.

В нем добавляется, что также осуществляется очистка проезжей части, пешеходных дорожек, лестничных маршей и общественных пространств во всех районах Пензы.


