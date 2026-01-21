В Пензенской области в 2025 году по полису ОМС проведено 1 тыс. 55 процедур ЭКО Медицина

Пенза, 21 января 2026. PenzaNews. 1 тыс. 55 процедур экстракорпорального оплодотворения проведено в Пензенской области в 2025 году в рамках территориальной программы обязательного медицинского страхования. Об этом говорится в сообщении, размещенном на сайте ТМФОМС.

В нем отмечается, что за год выполнено 274 процедуры криоконсервации эмбрионов и 505 процедур размораживания ранее замороженных эмбрионов с последующим переносом в полость матки.

«На оказание данной медицинской помощи из средств обязательного медицинского страхования региона направлено свыше 113 млн. рублей», — уточняется в тексте.

В сообщении добавляется, что благодаря процедурам ЭКО, проведенным в 2025 году в рамках терпрограммы ОМС, родились 222 ребенка, среди которых было 18 двоен и одна тройня.

«Жительницы Пензенской области могут пройти процедуру ЭКО бесплатно не только в медицинских организациях региона, но и в клиниках других субъектов России, работающих в системе ОМС. Большинство пациенток провели медицинскую услугу на территории Пензенской области, 53 женщинам была осуществлена процедура ЭКО вне региона страхования», — сказано в тексте.