Александр Николашин возглавил центр генных дерматозов пензенского центра СВМП

15:02 | 21.01.2026 | Медицина

Пенза, 21 января 2026. PenzaNews. Александр Николашин назначен заведующим центром генных дерматозов, который действует на базе поликлиники пензенского областного клинического центра специализированных видов медицинской помощи. Об этом говорится в сообщении, размещенном на сайте центра СМВП в среду, 21 января.

Александр Николашин возглавил центр генных дерматозов пензенского центра СВМП. Фото из архива ИА «PenzaNews»

«Александр Олегович [Николашин] в 2017 году окончил Пензенский государственный университет по специальности «Лечебное дело». В этом же году поступил в Пензенский государственный университет в клиническую ординатуру по специальности «Дерматовенерология», — сказано в тексте.

В нем добавляется, что после окончания ординатуры он начал работать врачом-дерматовенерологом амбулаторно-поликлинического отделения пензенского областного клинического центра СВМП.

«За время работы Александр Олегович проявил себя как вдумчивый и ответственный врач, постоянно стремящийся к повышению своей квалификации», — отмечается в тексте.


