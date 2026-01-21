Александр Николашин возглавил центр генных дерматозов пензенского центра СВМП Медицина

Пенза, 21 января 2026. PenzaNews. Александр Николашин назначен заведующим центром генных дерматозов, который действует на базе поликлиники пензенского областного клинического центра специализированных видов медицинской помощи. Об этом говорится в сообщении, размещенном на сайте центра СМВП в среду, 21 января.

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

«Александр Олегович [Николашин] в 2017 году окончил Пензенский государственный университет по специальности «Лечебное дело». В этом же году поступил в Пензенский государственный университет в клиническую ординатуру по специальности «Дерматовенерология», — сказано в тексте.

В нем добавляется, что после окончания ординатуры он начал работать врачом-дерматовенерологом амбулаторно-поликлинического отделения пензенского областного клинического центра СВМП.

«За время работы Александр Олегович проявил себя как вдумчивый и ответственный врач, постоянно стремящийся к повышению своей квалификации», — отмечается в тексте.