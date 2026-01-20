19:24:13 Вторник, 20 января
На заседании правительства Пензенской области обсудили развитие торгово-экономического сотрудничества с Узбекистаном

15:36 | 20.01.2026 | Экономика

Пенза, 20 января 2026. PenzaNews. Развитие торгово-экономического сотрудничества с Узбекистаном стало одной из тем заседания правительства Пензенской области, которое состоялось во вторник, 20 января.

На заседании правительства Пензенской области обсудили развитие торгово-экономического сотрудничества с Узбекистаном

Фото: T.me/omelnichenko

«Узбекистан — один из наиболее перспективных и важных партнеров Пензенской области, поэтому продолжаем укреплять дружеские и торгово-экономические связи, отталкиваясь от уже достигнутых результатов. Эту тему обсудили на заседании регионального правительства», — написал губернатор Олег Мельниченко в своем Telegram-канале.

По его словам, за 2022-2024 годы внешнеторговый оборот с Узбекистаном увеличился почти на треть, такой же рост — за 10 месяцев 2025 года.

«С Узбекистаном на постоянной основе взаимодействуют более 50 пензенских предприятий, впервые за последние три года продукцию отгрузили 12 компаний. Акцентировал внимание на важности развития промышленных коопераций. Можно организовать в Узбекистане сборку продукции из наших комплектующих. Это будет выгодно и им, и нам», — отметил глава региона.

Олег Мельниченко подчеркнул, что вместе с торгово-экономическими связями развиваются отношения в сферах образования и культуры.

«Профессии в наших вузах и колледжах получают 80 граждан Узбекистана. Поручил активнее набирать учащихся в пензенские колледжи для подготовки кадров. Культурный обмен стартовал с гастролей театральных коллективов, также поставил задачу начать сотрудничество в сфере спорта. В Пензенской области можно организовать российско-узбекистанские соревнования по плаванию, прыжкам в воду, хоккею, футболу», — написал губернатор.

«Уже есть планы совместных мероприятий на 2026 год. Продолжаем курс на сближение, заданный президентами России и Узбекистана», — добавил он.


