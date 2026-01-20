19:24:27 Вторник, 20 января
В Пензенской области за сутки произошло шесть пожаров

11:58 | 20.01.2026 | Происшествия

Пенза, 20 января 2026. PenzaNews. Шесть пожаров произошло в Пензенской области за сутки. Об этом говорится в сообщении, размещенном в канале ГУ МЧС России по региону в мессенджере Max во вторник, 20 января.

В Пензенской области за сутки произошло шесть пожаров. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

«На улице Луговой Центральной усадьбы совхоза «Уваровcкий» Иссинского района выгорело внутри металлического гаража на площади 2 кв. метра. [...] На улице Мичурина рабочего поселка Колышлей выгорела стена срубового дома на площади 4 кв. метра. [...] Еще четыре раза сотрудники пожарно-спасательных подразделений привлекались на тушение бань и хозяйственной постройки», — сказано в тексте.

В нем уточняется, что, по предварительным данным, во всех случаях причиной пожара стало нарушение правил устройства и эксплуатации печного или электрического оборудования.

В сообщении добавляется, что за сутки к ликвидации последствий ДТП сотрудники пожарно-спасательных подразделений привлекались три раза, происшествий на водных объектах не зарегистрировано.


