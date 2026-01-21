В Пензенской области в 2025 году благодаря диспансеризации выявлено более 800 случаев злокачественных новообразований Медицина

Пенза, 21 января 2026. PenzaNews. Более 800 случаев злокачественных новообразований выявлено в ходе диспансеризации взрослого населения Пензенской области в 2025 году. Об этом говорится в сообщении, размещенном на сайте Минздрава региона.

«По итогам 2025 года более 500 тыс. пензенцев прошли диспансеризацию определенных групп взрослого населения. Комплекс обследований и консультаций специалистов, заложенный в стандарт диспансеризации, позволил впервые выявить 811 случаев злокачественных новообразований, более 9 тыс. случаев болезней системы кровообращения, почти 2,3 тыс. случаев сахарного диабета, более 1,5 тыс. случаев болезней органов пищеварения и 987 случаев болезней органов дыхания», — сказано в тексте.

В нем напоминается, что диспансеризация проводится раз в 3 года в возрасте 18-39 лет и ежегодно в возрасте старше 40 лет.

«Диспансеризацию можно пройти в поликлинике по месту прикрепления, по месту работы или учебы бесплатно по полису ОМС», — добавляется в сообщении.