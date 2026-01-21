03:49:39 Четверг, 22 января
В Пензенской области в 2025 году благодаря диспансеризации выявлено более 800 случаев злокачественных новообразований

10:39 | 21.01.2026 | Медицина

Пенза, 21 января 2026. PenzaNews. Более 800 случаев злокачественных новообразований выявлено в ходе диспансеризации взрослого населения Пензенской области в 2025 году. Об этом говорится в сообщении, размещенном на сайте Минздрава региона.

В Пензенской области в 2025 году благодаря диспансеризации выявлено более 800 случаев злокачественных новообразований. Фото из архива ИА «PenzaNews»

«По итогам 2025 года более 500 тыс. пензенцев прошли диспансеризацию определенных групп взрослого населения. Комплекс обследований и консультаций специалистов, заложенный в стандарт диспансеризации, позволил впервые выявить 811 случаев злокачественных новообразований, более 9 тыс. случаев болезней системы кровообращения, почти 2,3 тыс. случаев сахарного диабета, более 1,5 тыс. случаев болезней органов пищеварения и 987 случаев болезней органов дыхания», — сказано в тексте.

В нем напоминается, что диспансеризация проводится раз в 3 года в возрасте 18-39 лет и ежегодно в возрасте старше 40 лет.

«Диспансеризацию можно пройти в поликлинике по месту прикрепления, по месту работы или учебы бесплатно по полису ОМС», — добавляется в сообщении.


