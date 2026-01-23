Пензенский губернатор сообщил, что поручил подобрать земельные участки для строительства корпоративных детсадов Общество

Пенза, 23 января 2026. PenzaNews. Губернатор Пензенской области Олег Мельниченко дал поручение подобрать земельные участки для строительства корпоративных детских садов. Об этом глава региона сообщил руководителю регионального представительства госкорпорации «Ростех» в Пензенской, Саратовской, Волгоградской и Астраханской областях Константину Нефедову в ходе встречи, состоявшейся в облправительстве.

Фото: T.me/omelnichenko

«Проинформировал руководителя регионального представительства госкорпорации, что уже дал поручение подобрать варианты, где мы можем выделить землю под строительство дошкольных учреждений, и определить, каким будет участие в этом процессе бюджета Пензенской области», — написал Олег Мельниченко в своем Telegram-канале вечером в минувший четверг, 22 января.

Он добавил, что также обсудил с Константином Нефедовым перспективы вхождения Пензенской области в программу «Квадратные метры Ростеха» по строительству жилья для работников предприятий.

16 января 2025 года в ходе встречи первого заместителя председателя правительства России Дениса Мантурова и губернатора Пензенской области Олега Мельниченко была достигнута договоренность апробировать в регионе в пилотном режиме организацию корпоративных яслей и детских садов с использованием механизмов государственно-частного партнерства.

20 января Олег Мельниченко на заседании правительства Пензенской области поручил начать работу по формированию корпоративных демографических программ промышленных предприятий региона. Он уточнил, что предлагается ввести для работников выплаты при рождении первого, второго и последующих детей, а также в планах — строительство корпоративных яслей и детских садов.