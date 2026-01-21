В Пензе прокуратура открыла горячую линию по вопросу обеспечения онкобольных лекарствами Медицина

Пенза, 21 января 2026. PenzaNews. Прокуратура Октябрьского района Пензы организовала горячую линию по вопросам исполнения ГБУЗ «Областной онкологический клинический диспансер» законодательства при оказания медицинской помощи жителям региона.

«По поручению прокуратуры области прокуратура Октябрьского района Пензы проводит проверку по сообщениям СМИ о проблемах с получением жителями региона медикаментов для лечения онкологических заболеваний. В рамках проверки в прокуратуре Октябрьского района Пензы с 21 по 23 января 2026 года организована работа горячей линии. [...] Граждане могут сообщить о нарушениях в данной сфере, в том числе об отказах в предоставлении препаратов для лечения онкологических заболеваний, отсутствии медикаментов и иных нарушениях», — говорится в сообщении, размещенном на сайте прокуратуры региона.

В нем добавляется, что также можно лично обратиться по данным вопросам в прокуратуру Октябрьского района Пензы.