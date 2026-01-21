03:50:28 Четверг, 22 января
В Пензе прокуратура открыла горячую линию по вопросу обеспечения онкобольных лекарствами

18:01 | 21.01.2026 | Медицина

Пенза, 21 января 2026. PenzaNews. Прокуратура Октябрьского района Пензы организовала горячую линию по вопросам исполнения ГБУЗ «Областной онкологический клинический диспансер» законодательства при оказания медицинской помощи жителям региона.

В Пензе прокуратура открыла горячую линию по вопросу обеспечения онкобольных лекарствами.

«По поручению прокуратуры области прокуратура Октябрьского района Пензы проводит проверку по сообщениям СМИ о проблемах с получением жителями региона медикаментов для лечения онкологических заболеваний. В рамках проверки в прокуратуре Октябрьского района Пензы с 21 по 23 января 2026 года организована работа горячей линии. [...] Граждане могут сообщить о нарушениях в данной сфере, в том числе об отказах в предоставлении препаратов для лечения онкологических заболеваний, отсутствии медикаментов и иных нарушениях», — говорится в сообщении, размещенном на сайте прокуратуры региона.

В нем добавляется, что также можно лично обратиться по данным вопросам в прокуратуру Октябрьского района Пензы.


