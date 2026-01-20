Бастрыкин поручил доложить о ходе расследования дела по факту гибели двух человек от отравления угарным газом в Колышлее Криминал

Пенза, 20 января 2026. PenzaNews. Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил доложить о ходе расследования уголовного дела по факту гибели двух человек от отравления угарным газом в многоквартирном доме в рабочем поселке Колышлей Пензенской области.

«В средствах массовой информации сообщается, что две женщины обнаружены мертвыми в квартире жилого дома в Колышлейском районе. По предварительным данным, причиной смерти могло стать отравление угарным газом в результате работы в доме газового оборудования. Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Пензенской области по данному факту расследуется уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 109 УК РФ», — говорится в сообщении, размещенном на сайте СКР.

«Председатель Следственного комитета России Бастрыкин А.И. поручил руководителю СУ по Пензенской области Игнатенкову В.В. представить доклад о ходе расследования уголовного дела и установленных обстоятельствах», — добавляется в тексте.