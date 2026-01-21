Против жителя Пензенской области возбуждено уголовное дело о публичном оправдании терроризма Криминал

Пенза, 21 января 2026. PenzaNews. Уголовное дело по ч. 2 ст. 205.2 УК РФ «Публичные призывы к осуществлению террористической деятельности, публичное оправдание терроризма или пропаганда терроризма» возбуждено в отношении жителя Пензенской области 2006 года рождения. Об этом говорится в сообщении пресс-службы регионального УФСБ.

«В результате проведения оперативно-разыскных мероприятий установлено, что злоумышленник посредством интернет-мессенджера Telegram разместил материалы, оправдывающие деятельность запрещенной в Российской Федерации проукраинской террористической организации», — сказано в пресс-релизе.

В нем уточняется, что уголовное дело возбуждено следственным отделом УФСБ России по Пензенской области.

«В настоящее время проводятся следственные действия и оперативно-разыскные мероприятия, направленные на документирование дополнительных эпизодов противоправной деятельности фигуранта и обстоятельств, имеющих значение для расследования уголовного дела», — добавляется в тексте.