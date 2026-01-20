«Пензаэнерго» урегулировало размещение линий связи на 130 тыс. опор ЛЭП Общество

Пенза, 20 января 2026. PenzaNews. Филиал ПАО «Россети Волга» – «Пензаэнерго» в рамках масштабной работы по пресечению фактов несанкционированного нахождения на опорах ЛЭП волоконно-оптических линий связи сторонних лиц и оформлению с ними договоров урегулировал правоотношения с провайдерами на размещение более 151 тыс. подвесов на 130 тыс. опор. Об этом говорится в сообщении пресс-службы компании, поступившем в ИА «PenzaNews».

Фото: пресс-служба «Пензаэнерго»

«Сотрудники филиала зафиксировали нелегальное размещение ВОЛС и медных кабелей на более чем 142 тыс. опор ЛЭП. С провайдерами были урегулированы правоотношения на размещение более 151 тыс. подвесов на 130 тыс. опор линий электропередачи. На данный момент неоформленными остаются более 24 тыс. подвесов на 17 тыс. опор ЛЭП. По всем выявленным случаям незаконного размещения ВОЛС ведется претензионная работа», — сказано в тексте.

В нем подчеркивается, что размещение линий связи на энергообъектах строго регламентируется законодательством РФ и категорически запрещено без согласования с сетевой организацией.

«В случае уклонения либо отказа операторов от оформления размещения телеком-оборудования в установленном порядке или при отсутствии возможности выявить собственника имущества сетевая компания самостоятельно демонтирует незаконный подвес. С претензиями по отсутствию услуг связи конечным абонентам необходимо будет обращаться в компанию, с которой у них заключены соответствующие договоры. О фактах самовольного размещения ВОЛС на опорах ЛЭП можно сообщать по единому бесплатному номеру 8-800-220-0-220 или короткому номеру 220 (с мобильных телефонов)», — говорится в пресс-релизе.