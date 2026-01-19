03:32:39 Вторник, 20 января
Олег Фомин является фигурантом трех дел о мошенничестве

15:05 | 19.01.2026 | Криминал

Пенза, 19 января 2026. PenzaNews. Предприниматель, бывший депутат Пензенской городской думы Олег Фомин является фигурантом трех уголовных дел о мошенничестве. Об этом сообщил руководитель первого отдела по расследованию особо важных дел следственного управления СКР по Пензенской области Иван Свечников в ходе пресс-конференции в понедельник, 19 января.

Олег Фомин является фигурантом трех дел о мошенничестве. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

«Ущерб, причиненный Фоминым и иными обвиняемыми, составляет не менее 146 млн. рублей. В ходе расследования на имущество обвиняемых — недвижимость, транспортные средства — наложен арест на сумму свыше 146 млн. рублей», — цитирует ТАСС Ивана Свечникова.

«В ноябре 2025 года было возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 159 [УК РФ] по сообщению о незаконном возмещении Фоминым и иными неустановленными лицами НДС за III квартал 2024 года в размере не менее 65 млн. рублей», — сказал он.

Ранее Олег Фомин стал фигурантом дела о мошенничестве на сумму не менее 16 млн. рублей: по версии следствия, предприниматель и еще три человека, действуя в составе организованной группы, в период с 2019 по 2022 годы завладели имуществом, находившимся в конкурсной массе обанкротившегося муниципального предприятия.

Еще одно уголовное дело о мошенничестве было возбуждено по факту хищения более 65 млн. рублей, принадлежавших одному из обществ с ограниченной ответственностью.

Как сообщает ТАСС, уголовные дела соединены в одно производство. В отношении обвиняемых избрана мера пресечения, не связанная с лишением свободы.


Актуальное

