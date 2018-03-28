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В сельхозорганизациях Пензенской области стали производить больше молока

13:49 | 28.03.2018 | АПК

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Пенза, 28 марта 2018. PenzaNews. Пензенская область вошла в число регионов России, в которых за январь и февраль 2018 года сельхозорганизации произвели больше молока, чем за аналогичный период прошлого года.

В сельхозорганизациях Пензенской области стали производить больше молока

Фотография © PenzaNews Купить фотографию

По данным Минсельхоза РФ, в целом по стране за два месяца в них произведено 2,5 млн. тонн молока, что на 5,4% больше аналогичного уровня 2017 года. Наибольший прирост обеспечили сельхозорганизации Воронежской, Калужской, Новосибирской, Свердловской, Тюменской областей и Краснодарского края.

Снижение производства молока допущено в Кемеровской и Орловской областях, Башкортостане, Северной Осетии – Алании и Карелии.

Средний надой в расчете на одну корову молочного стада в сельскохозяйственных организациях, кроме микропредприятий, увеличился на 4,5% и составил 1 тыс. 21 кг. Наибольший прирост молочной продуктивности достигнут в Чечне (+701 кг), Пензенской области (+247 кг), Владимирской (+189 кг) и Калужской (+168 кг).

Согласно данным Пензастата, за январь и февраль 2018 года в Пензенской области в крупных, средних и малых сельхозорганизациях произведено 25,4 тыс. тонн молока, что на 115 тонн больше, чем за аналогичный уровень 2017-го.
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