В Пензенской области пенсионер подозревается в убийстве брата на Рождество Криминал

Пенза, 9 января 2017. PenzaNews. 65-летний житель Сосновоборского района Пензенской области задержан по подозрению в убийстве старшего брата.

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«По данным следствия, вечером 7 января 2017 года после распития спиртных напитков между родственниками возник конфликт. В ходе ссоры подозреваемый нанес 67-летнему потерпевшему удар ножом в грудь. От полученного ранения с повреждением сердца пенсионер скончался на месте», — сообщила ИА «PenzaNews» старший помощник руководителя следственного управления СКР по Пензенской области по связям со СМИ Людмила Фомина.

Она отметила, что мужчина признал свою вину и в ходе допроса пояснил обстоятельства произошедшего.

«Продолжается проведение следственных действий, направленных на закрепление полученной доказательственной базы», — добавила собеседница агентства.