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Под Пензой уголовное дело возбуждено по факту смерти мужчины, которого били по голове

13:00 | 17.01.2017 | Криминал

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Пенза, 17 января 2017. PenzaNews. Уголовное дело по ч. 4 ст. 111 УК РФ «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью» возбуждено по факту смерти 58-летнего жителя села Варыпаево под Пензой, найденного мертвым с телесными повреждениями в области головы и конечностей в одном из домов в минувшую субботу, 14 января.

Под Пензой уголовное дело возбуждено по факту смерти мужчины, которого били по голове

Фотография © PenzaNews Купить фотографию

«В ходе проведенного судебно-медицинского исследования установлено, что смерть потерпевшего последовала от травм головы, осложнившихся острой кровопотерей», — сообщила ИА «PenzaNews» старший помощник руководителя следственного управления СКР по Пензенской области по связям со СМИ Людмила Фомина.

Она пояснила, что в совершении преступления был изобличен 39-летний знакомый потерпевшего.

«По версии следствия, 12 января подозреваемый со своим приятелем пришли к общему знакомому для распития спиртного. В ходе застолья между ним и хозяином дома произошел конфликт. Гость напомнил ему, что несколько дней назад он избил его деревянной скалкой. В ходе ссоры подозреваемый нанес владельцу жилища удары фрагментом металлической трубы», — сказала собеседница агентства.

Людмила Фомина уточнила, что злоумышленник дал признательные показания, в ближайшее время в отношении него будет избрана мера пресечения.
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