Двое жителей Самарской области подозреваются в кражах коммунального оборудования в Пензе Криминал

Пенза, 13 февраля 2017. PenzaNews. Двое жителей Самарской области подозреваются в серии краж частей коммунального оборудования на территории Пензы и ряда других регионов.

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«В полицию обратился представитель управляющей компании. Он пояснил, что злоумышленники проникли в подвал многоквартирного дома на улице Маршала Крылова, откуда похитили регулятор давления системы отопления. Ущерб, причиненный действиями злоумышленников, составил около 50 тыс. рублей», — сообщили ИА «PenzaNews» в пресс-службе управления МВД России по Пензенской области.

В ведомстве уточнили, что подозреваемым 26 и 27 лет.

«В машине, на которой они передвигались, обнаружено похищенное имущество и орудия преступления. Подозреваемые признались в содеянном», — добавили в полиции.

В ведомстве отметили, что, по словам одного из подозреваемых, ранее он работал в компании, занимавшейся установкой коммунального оборудования в многоквартирных домах, и ему было известно, что регуляторы давления стоят дорого и их можно продать на вторичном рынке.

«Злоумышленники действовали в ночное время: они проникали в подвальные помещения новостроек и при помощи специальных инструментов снимали оборудование, которое затем продавали», — пояснили в пресс-службе.

В управлении подчеркнули, что по факту кражи, совершенной с незаконным проникновением в помещение, возбуждено уголовное дело.

«Подозреваемым избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Проводится комплекс оперативно-следственных мероприятий, направленных на сбор и закрепление доказательственной базы», — резюмировали в ведомстве.