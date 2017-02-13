В Пензе установлена личность мошенника, похищавшего деньги у потенциальных сиделок Криминал

Пенза, 13 февраля 2017. PenzaNews. 26-летний житель Пензы подозревается в серии мошенничеств с банковскими картами, при совершении которых он через Интернет предлагал работу в качестве сиделки и под надуманным предлогом выманивал деньги.

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«Молодой человек размещал на различных сайтах объявления с предложением работы сиделки и указывал свой номер телефона. Злоумышленник пояснял, что его престарелой матери требуется уход, а сам он находится в другом городе. Он предлагал заранее оплатить услуги сиделки, а также возместить расходы на продукты питания. Под этим предлогом он просил собеседников пройти к ближайшему банкомату и выполнить ряд действий. Потерпевшие из-за низкой финансовой грамотности не догадывались о значении совершаемых ими операций до тех пор, пока не обнаружили, что с их банковских счетов похищены деньги», — сообщили ИА «PenzaNews» в пресс-службе управления МВД России по Пензенской области.

В полиции уточнили, что в одном из случаев у жительницы Пензы было списано более 130 тыс. рублей, ущерб еще двух потерпевших составил 170 тыс. и 12 тыс. рублей соответственно.

«Подозреваемый признался в содеянном, пояснив, что совершал преступления из-за тяжелого финансового положения. При этом он обещал полностью возместить потерпевшим причиненный его действиями ущерб», — добавили в ведомстве.

В пресс-службе сообщили, что по факту мошенничества возбуждено уголовное дело.

«Подозреваемому избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде», — резюмировали в управлении.