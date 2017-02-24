Задержаны подозреваемые в краже спиртного и денег из магазина в Чемодановке Криминал

Пенза, 24 февраля 2017. PenzaNews. Трое жителей Пензенской области в возрасте от 22 до 43 лет задержаны по подозрению в краже спиртных напитков и денег на сумму около 10 тыс. рублей из магазина, расположенного в селе Чемодановка.

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«Подозреваемые пояснили, что в ночное время они подъехали к магазину на автомобиле. Вооружившись топором, один из них взломал запорное устройство входной двери. Двое подельников проникли в магазин, а третий в это время находился в машине и наблюдал за окружающей обстановкой. Похитив с прилавка алкогольную продукцию, злоумышленники загрузили ее в багажник автомобиля и с места преступления скрылись», — сообщили ИА «PenzaNews» в пресс-службе управления МВД России по региону.

В ведомстве отметили, что один из подозреваемых ранее уже привлекался к уголовной ответственности.

«По факту кражи следственным отделом ОМВД России по Бессоновскому району возбуждено уголовное дело. Одному из подозреваемых избрана мера пресечения — арест, а двум его сообщникам — домашний арест», — сказали в полиции.