В Пензе вступил в силу приговор 11 наркоторговцам Криминал

Пенза, 4 марта 2017. PenzaNews. Приговор 11 жителям Пензенской области в возрасте от 19 до 36 лет, которые признаны виновными в приготовлении к незаконному сбыту наркотических средств организованной группой, вступил в законную силу.

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«В период с июля 2014 по март 2015 года они устроились в интернет-магазин «Stuff Store» и осуществляли сбыт наркотических средств синтетического происхождения. В распоряжении участников организованной группы имелись сим-карты различных операторов, смартфоны, мобильные телефоны, ноутбуки, компьютеры, электронные весы, гриппер-пакеты. Имелась общая финансовая база, образованная за счет денежных средств, вырученных от продажи наркотиков», — сообщили ИА «PenzaNews» в пресс-службе прокуратуры Пензенской области.

В ведомстве уточнили, что лица, входившие в организованную преступную группу, осуществляли розничные закладки из оптовых партий, полученных из других регионов.

«Последняя партия наркотиков весом более 10 кг, привезенная двумя членами группы из Нижнего Новгорода, была спрятана в тайнике у села Алферьевка и выдана сотрудникам полиции одним из членов группы», — добавили в прокуратуре.

В пресс-службе напомнили, что все члены ОПГ были приговорены к лишению свободы на срок от 3 до 6,5 лет с отбыванием в исправительной колонии строгого режима.

«Не согласившись с квалификацией и суровостью наказания, четверо осужденных обжаловали приговор в апелляционном порядке. Однако суд апелляционной инстанции оставил приговор без изменения, а апелляционные жалобы — без удовлетворения», — резюмировали в ведомстве.