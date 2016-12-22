В Пензенской области 11 наркоторговцев получили от 3 до 6,5 лет колонии Криминал

Пенза, 22 декабря 2016. PenzaNews. Одиннадцать жителей Пензенской области в возрасте от 16 до 34 лет приговорены к лишению свободы на срок от 3 до 6,5 лет за незаконный сбыл наркотических средств на территории региона в период с июля 2014 года по март 2015 года. Об этом ИА «PenzaNews» сообщила старший помощник руководителя регионального следственного управления СКР по связям со СМИ Людмила Фомина.

Фотография © PenzaNews Купить фотографию

«В преступной группе имелась своя иерархия. Роли ее участников были четко распределены, а также разработана схема бесконтактной торговли наркотическими средствами. В целях конспирации члены преступной группы обменивались сообщениями без визуального контакта путем использования интернет-мессенджеров и SIM-карт, оформленных на подставных лиц, а финансовые операции осуществляли посредством электронных платежных систем. Передача наркотических средств происходила через заранее оборудованные тайники-закладки, исключая возможность непосредственной встречи покупателей с участниками преступной группы», — пояснила собеседница агентства.

Она добавила, что при задержании у членов группы было изъято более 13 кг синтетических наркотиков, а также электронные носители, средства связи и различные документы.

«Расследование уголовного дела продолжалось более года. В рамках предварительного следствия было допрошено около 50 свидетелей, проведено 35 различных экспертиз», — уточнила собеседница агентства.

Людмила Фомина отметила, что осужденные будут отбывать наказание в колониях общего и строгого режима.

«Приговор не вступил в законную силу и может быть обжалован», — резюмировала она.